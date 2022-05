Serie D: Vado-Sestri Levante (1-1)

Vado-Sestri Levante 1-1 (37′ “Rig” Costantini – 11′ Marzi)

Vado Ligure. L’epilogo, ultimo atto. Trentottesima e conclusiva giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Derby ligure e rossoblù tra Vado e Sestri Levante.

Fiachio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Ferruccio Chittolina“. Ore 16:00.

Al Vado, con 47 punti in classifica, basta non perdere per avere la certezza aritmetica della salvezza. Con un occhio rivolto in contemporanea anche a cosa accade alla Rg Ticino, tre lunghezze dietro, immpegnata in casa della Sanremese.

Il Sestri Levante, con 51 punti – autore di un gran girone di ritorno – ha già ottenuto la permanenza nella categoria.

Tabellino:

Vado: Cirillo, Tinti, Anselmo, Casazza, De Bode (28′ Costantini), Brero, Capra, Cenci, Lo Bosco, Giuffrida, Lagorio

A disp.: Sam. Ghizzardi, Nicoletti, Favara, Cattaneo, Bonanni, Della Rossa, Napolitano, Aperi. All. Solari

Sestri Levante: Tozas, Gualtieri, Podda, Pane, Grosso, Maffezoli, Parlanti, Daniello, Mesina, Marzi, Cirrincione

A disp.: Salvalaggio, A. Bianchi, Nenci, Chella, Masini, Marrale, Ferretti, Marquez, S. Bianchi. All. Fossati

Arbitro: Senthuran Lingamoorthy (Genova). Assistenti: Simone Mino (La Spezia) e Dimitri Ghio (Novi Ligure)

Note: Pomeriggio primaverile. Fondo sintetico in buone condizioni, bagnato prima dell’inizio. Ammoniti: De Bode (V) e Gualtieri (S). Angoli 3-2. Spettatori 200 circa.

Cronaca Diretta (LIVE):

Inizio della gara ore 15:57.

11′ GOL SESTRI LEVANTE! Daniello affonda a sinistra, difesa vadese colpevolmente statica. Marzi si inserisce sul primo palo e trafigge Cirillo con un tiro rasoterra in diagonale. 0-1.

12′ Il Vado, scosso, tenta la pronta reazione. Un tiro cross effettuato da Anselmo costringe Tozas agli straordinari.

15′ Marzi calcia dal limite. Cirillo para in due tempi. Approccio di sfida ad ogni modo negativo per il Vado, troppo basso e contratto.

19′ Sestri Levante ancora pericoloso. Cirrincione va via sul fondo destro. Marzi sotto misura non riesce nella deviazione vincente. La difesa locale in qualche modo sbroglia.

23′ Opportunità Vado. Lagorio lancia Cenci con un sventagliata. Il centrocampista locale conclude dal limite. Tozas respinge coi pugni.

28′ Ammonito De Bode (V).

32′ Contropiede Sestri Levante 3 vs 2, scaturito da un angolo a favore del Vado. Lagorio, rimasto dietro in ripianamento come ultimo uomo, salva praticamente una rete fatta. Anticipando in scivolata Marzi, lanciato a tu per tu col portiere Cirillo.

36′ Rigore Vado. Costantini imbecca Capra. Gualtieri ostacola fallosamente dentro l’area il numero sette di casa. L’arbitro decreta il penalty, ammonendo il difensore corsaro.

I due giocatori coinvolti rimangono lievemente contusi, restando a terra una trentina di secondi.

37′ GOL VADO! L’incombenza dal dischetto è sui piedi di Costantini, il quale trasforma con freddezza spiazzando Tozas. 1-1.

45′ Un minuto di recupero.

45′ Fine primo tempo: Vado-Sestri Levante 1-1.