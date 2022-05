Serie D: Vado, una “magia” in extremis di Costantini manda il Bra k.o. (2-1)

Vado-Bra 2-1 (19′ Capra, 87′ Costantini – 76′ Sia)

Vado Ligure. Trentacinquesima e terzultima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone A. Il Vado riceve il Bra. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Chittolina”, ore 15:00.

Il Vado, a 43 punti, vuole mettere al sicuro il discorso salvezza. A questo punto della stagione divenuto prioritario.

I rossoblù, in un girone di ritorno opaco e avaro di soddisfazioni, sono incappati al novantesimo a Varese (1-0) nella nona sconfitta su 17 incontri dal giro di boa. L’undicesima generale.

Allo stato attuale, visti i distacchi, i Playout sarebbero sola questione tra Rg Ticino (38 punti) e Fossano (37 punti). Con Lavagnese, Imperia (29 punti) e Saluzzo (quest’ultima, con 18 punti, già condannata dall’aritmetica) retrocesse direttamente in Eccellenza.

A fronteggiare i vadesi vi sono i piemontesi del Bra, con 52 punti, che sta invece chiudendo la stagione in crescendo. E, complice una classifica sempre corta, è alla ricerca di un piazzamento Playoff.

Tabellino:

Vado: Cirillo, Casazza, Anselmo (89′ Brero), Cattaneo (78′ Lazzaretti), De Bode, Tinti, Capra, Cenci, Lo Bosco, Giuffrida (86′ Quarta), Aperi (86′ Costantini)

A disp.: Sam. Ghizzardi, Favara, Turone, Napolitano, Bonanni. All. Solari

Bra: Tunno, Magnaldi, Rossi, Tos, Sia, Tuzza, Pavesi, Quitadamo (60′ Marchetti), Capellupo, Marchisone (73′ Ferla), Daqoune (53′ Masawoud)

A disp.: Coria, Di Benedetto, Doda, Gurrado, Barbuto. All. Floris

Arbitro: Andrea Mazzer (Conegliano). Assistenti: Andrea Pacifici (Arezzo) e Andrea Raimo (Empoli)

Note: Pomeriggio sereno variabile. Fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: De Bode (V) e Rossi e Sia (B). Angoli 5-4. Recuperi 2′ e 6′. Spettatori 90 circa.

Cronaca Diretta (LIVE):

Nei liguri indisponibile Galvanio. Giuffrida rientra dopo un mese. Brero si accomoda in panchina, insieme a Costantini.

Inizio dell’incontro ore 15:00.

2′ Vado subito in attacco. Corner dalla destra, battuto da Capra. De Bode prova il colpo dello “scorpione”, a lato non di molto.

4′ Punizione dalla trequarti destra. La difesa ospite respinge. È ancora De Bode, portatosi in avanscoperta, ad avere la possibilità di concludere a rete. La sua girata finisce alta.

6′ Marchisone smarca Magnaldi con una giocata di fino. Il terzino piemontese avanza a tamburo battente verso la porta. Il suo tiro dal limite finisce un metro fuori.

8′ Bra pericoloso su calcio da fermo. Punizione dai venticinque metri, decentrata a sinistra. A incaricarsi della battuta è Capellupo. Gran tiro a girare. Cirillo alza in corner con un balzo felino.

19′ GOL VADO! Contropiede repentino tre contro tre. Lo Bosco serve sulla destra Capra.

Il numero sette rossoblù finta e rientra, mettendo a sedere un difensore. E piazza il pallone a filo d’erba, tra il palo e le gambe del portiere Tunno. Un giocatore del Bra, appostato nei pressi della riga, riesce a calciare via. La palla tuttavia supera interamente la linea. L’arbitro, senza esitazione alcuna, convalida la marcatura.

Capra può così esultare facendo la consueta “capriola”. 1-0.

24′ Ammonito De Bode (V).

A seguire il braidese Rossi reagisce rifilando una leggera testata a Cenci, a gioco fermo. L’arbitro opta solamente per il cartellino giallo.

35′ Bra in avanti. Cross dalla destra.

De Bode mette fuori. Marchisone – mobile su tutto il fronte offensivo – riceve in area e calcia a botta sicura. Centrale, Cirillo respinge coi piedi.

41′ Vado vicino al raddoppio, azione prolungata. Giuffrida dal vertice sinistro dell’area crossa verso il secondo palo.

Lo Bosco si coordina egregiamente, girando al volo in diagonale.

Questa volta Tos riesce a salvare sulla riga di porta, prima che la palla varchi la linea, a Tunno ormai battuto.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Vado-Bra 1-0.

Inizio della ripresa ore 16:01.

Il Vado rientra in campo di buon piglio. qualche imprecisione o scelta sbagliata nell’ultimo passaggio vanificano tuttavia alcune azioni invitanti.

In particolare Aperi, in un paio di circostanze, non riesce nella stoccata risolutoria.

Sul fronte opposto. Daqoune, in spaccata, su un traversone insidioso, non arriva all’appuntamento col pallone.

64′ Marchisone crossa dal fondo sinistro. Cirillo smanaccia. Giuffrida mura in ripiegamento sulla susseguente ribattuta, togliendolo le castagne dal fuoco.

65′ Giallo a Sia (B).

76′ GOL BRA! Azione sulla sinistra. Pavesi mette al centro, seguono una serie di rimpalli. Sia (difensore), portatosi in attacco, risolve in mischia all’altezza del dischetto con un tiro secco dritto per dritto, che si insacca sotto la traversa. 1-1.

84′ Occasione Vado. Capra passa a sinistra per Lo Bosco. Questi sterza e rientra verso l’esterno. Il suo destro a girare sibila una palla dal palo.

87′ GOL VADO! Punizione dai venticinque metri. A incaricarsi della battuta Costantini, il quale appena entrato, tira fuori il coniglio dal cilindro con la specialità della casa. Traittoria pennellata e una palombella imparabile. Il pallone si infila sotto l’incrocio. 2-1.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+1′ Giallo a Capra (V)

90’+2 Contropiede Vado in campo aperto. Costantini non riesce a trovare lo specchio.

90’+5 Altra opportunità per il tris, ultima azione della gara. Lo Bosco libera una staffilata dal limite. Tunno salva di riflesso, ma non via è più tempo.

90’+6 Fischio finale: Vado-Bra 2-1.