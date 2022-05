Serie C: la Cairese vince a Torino e resta prima in classifica

Cairo Montenotte. Ancora una prestazione positiva per la prima squadra cairese che porta a casa una prestigiosa vittoria sul diamante di Torino, teatro degli ultimi Europei, contro la formazione dei Cubs Grizzlies, vittoria colta solo al decimo inning, dopo che gli innings regolari erano finiti in parità.

La partita fino al settimo inning vola via veloce, giocata ad un ottimo livello da parte di entrambe le squadre. Partono in vantaggio i Cubs con il punto spinto a casa da Meloni, sorpassano i liguri al terzo mettendo a segno due punti costruiti dalle valide di Berretta e Bloise che spingono a casa Ceppi e Marenco. Fino al settimo inning il punteggio non varia: l’ottimo partente dei Cubs, Alioto, realizza ben dieci eliminazioni al piatto e riesce a contenere l’attacco cairese; a fine settimo i piemontesi pareggiano con una valida di Agosto.

L’ottavo inning ha una storia a sé: in attacco la Cairese mette a segno tre punti sfruttando alcuni errori della difesa piemontese; al cambio di fronte Castagneto sostituisce un Baisi in grande spolvero (dieci strike-out e solo quattro valide concesse), il rilievo cairese non riesce ad ingranare, i Cubs segnano tre punti che portano la partita nuovamente in perfetta parit , Garra in seconda salva l’inning con una spettacolare presa al volo in tuffo.

Nel nono ed ultimo inning la Cairese non segna, i Cubs portano un corridore in terza ma Castagneto riprende fiducia e chiude l’inning con uno strike out. Occorre l’inning supplementare: la Cairese prende il largo con una serie di battute valide e mette a segno sette punti; i Cubs non segnano e la partita termina con il punteggio di 12 a 5.

Onore ai Cubs, squadra giovane formata da giocatori under 18 che ha pagato l’inesperienza, ma che ha fatto vedere ottime giocate e buoni prospetti. La Cairese dimostra ancora una volta di essere squadra, una squadra unita e compatta capace di reagire concretamente. Un plauso per il closer Castagneto che supera la fase critica del suo primo inning aiutato e sostenuto dai compagni.

La Cairese viaggia a media mille ancora imbattuta; prossimi avversari i Brothers, domenica 22 maggio alle ore 15 sul diamante casalingo di Cairo.

Under 12. Si torna a Cairo e si gioca con il Sanremo. Aiace parte dal monte con Malatesta dietro al piatto, in prima Betrame, Ponzone a difendere la terza base, cerniera centrale Sechi e Di Dio, in campo esterno iniziano Mallarini, Celaj e Pacenza. Aiace confeziona bel cinque eliminazioni al piatto nelle prime due riprese ma i matuziani riescono comunque a segnare tre punti a fronte del solo punto della Cairese.

Sul monte ben figurano anche Sechi e Malatesta, e nell’avvicendamento Lenzi difenderà la terza base, Troku in seconda base, Ricci in prima base e all’esterno si alterneranno Iones, Marzulli, Barbero, Ettore Picciotto, Arianna Picciotto e Santaguida, autrice di una bella battuta. Bene i lanciatori; anche in difesa si sono viste belle giocate mentre ancora in difetto la fase offensiva anche grazie alla bella prestazione del lanciatore matuziano Rahmatulla. 10 a 3 risultato finale per il Sanremo.

Castagneto sul monte

Garra a punto

Time-out sul monte della Cairese

Bellino e la formazione Under 12