Serie C: la Cairese resta saldamente in testa alla classifica

Cairo Montenotte. Continua la striscia vincente della Cairese che, sul campo amico contro i Brothers di Genova, porta a casa l’ennesima vittoria. Partita dominata dai lanciatori valbormidesi Baisi e Castagneto che concedono solo tre valide e neanche un punto, mentre in attacco a trascinare la squadra brillano Ferruccio, Ceppi, Bonifacino e Gandolfo. Tra le giovani leve in evidenza Garra, Bussetti e Buschiazzo; da segnalare anche il positivo l’esordio di Bruno. Risultato finale 11 a 0 per i cairesi.

Domenica 29 maggio, per la Cairese, ultima gara di andata sul bel campo di Avigliana contro i Bees.

I risultati dalla giornata di Serie C:

Cairese – Brothers 11 – 0

Sanremo – Mondovì 5 – 2

Castellamonte – Cubs Grizzlies 24 – 7

Avigliana Bees – Desperados 7 – 4

Positiva anche la trasferta di Genova per le giovanili cairesi. Al mattino la formazione Under 12, sul sintetico del Carlini, ha incontrato la formazione dei Rookies. I valbormidesi hanno schierato una formazione giovane e la miglior soddisfazione è arrivata dal reparto lanciatori che con Aiace, Malatesta, Sechi e Beltrame hanno effettuato ben dieci eliminazioni al piatto cedendo solo ai fuoriquota della formazione locale. Sul fronte offensivo c’è ancora da lavorare anche se l’11 a 15 del campo visto il contesto risulta molto positivo. Prossimo impegno a Cairo contro i Cubs Albisole.

Nel pomeriggio la formazione Under 15 ha incontrato la squadra dei Genova Rookies sul campo sintetico di Bavari; gara a senso unico che lo staff ha affrontato schierando Chiarlone e Bogazzi in batteria, Gabbani in prima base, Baccino in seconda base, in terza Bogliolo, interbase Mascarino mentre in campo esterno si sono alternati Pacenza, Petianu, Sechi e Ziglioli. La partita rispecchia la grigia giornata uggiosa e scorre senza sussulti condizionata dalle particolari regole di campo. Degne di particolare attenzione le lunghe battute di Gabbani, Bogliolo e Mascarino. La gara si chiude al quinto inning con il risultato di 22 a 6 per i cairesi. Domenica 29 si giocherà a Cairo il recupero, sempre con i Genova Rookies, alle ore 10,30.

Baisi sul monte

Time-out dell’Under 15

Gabbani nel box

Under 12 al saluto