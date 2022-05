Scuolabus Varazze, sindacati Tpl: “L’azienda deve riorganizzarsi, così non va”

Varazze. Non si placa l’amarezza delle sigle sindacali dopo la perdita da parte di Tpl Linea del servizio scuolabus per il comune di Varazze.

“Dopo il mancato finanziamento del progetto ‘TRM della litoranea savonese’ da 40 milioni di euro si ripropone la difficoltà in cui la nostra azienda si trova”. Questo è ciò che sostengono le organizzazioni dei lavoratori. “E’ da respingere l’affermazione che la causa sia il costo del lavoro, mentre diventa sempre più evidente un problema organizzativo interno che può portare ad una grave mancanza di prospettiva futura per l’azienda”.

!In questi ultimi anni – continuano – il lavoro di Tpl e di tutti i suoi dipendenti è stato pesantemente penalizzato da una parte dalla politica, per il ritardo dell’ente concedente, la Provincia di Savona, nel definire le procedure dell’affidamento in-house del contratto di servizio, la mancanza di una politica di finanziamento per il trasporto pubblico a sostegno del necessario ammodernamento del parco mezzi, la mancanza di scelte amministrative a favore della mobilità pubblica e sostenibile spesso anche finanziata, e dall’altra parte dall’azienda con la mancanza di una programmazione seria per la manutenzione dei mezzi, ed il voler sempre sottovalutare la questione dei lavaggi. Questa incertezza non può durare a lungo, non possiamo, giorno dopo giorno, assistere al disgregarsi di un bene pubblico fondamentale per la collettività”. C’è uno stato di agitazione.

“Lunedì le organizzazioni chiederanno con forza alle istituzioni savonesi risposte concrete: più responsabilità, scelte tempestive in quanto ormai non più procrastinabili, altrimenti l’unica soluzione sarà riprendere le azioni di lotta”.