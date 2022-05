Scritte contro Toti, Ciangherotti: “Questo è il risultato di chi fomenta odio ogni giorno”

Albenga. “Serve a poco prendere le distanze dalle scritte comparse nelle ultime ore sul muro esterno dell’ospedale di Albenga quando chi si dissocia è lo stesso gruppo di persone che da mesi sta fomentando un sentimento di rabbia e avversione profonda nei confronti del governatore Giovanni Toti. Serve a poco perché purtroppo chi semina odio può solo che raccogliere tempesta e, nel caso di specie, nessun risultato utile per la salute dei cittadini albenganesi”. È duro il commento del consigliere e capogruppo di Forza Italia ingauno Eraldo Ciangherotti con riferimento al messaggio “Toti boia nazista” apparso all’esterno dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

La scritta, firmata con spray rosso dal gruppo “Vivi perché liberi”, è comparsa sotto ai lenzuoli esposti sopra ai cancelli che circondano l’ospedale albenganese: “Quando si prende di mira una persona piuttosto che delle idee – spiega Ciangherotti -, il risultato è questo. Negli ultimi mesi, sui social e sui giornali, stiamo assistendo ad un incessante tiro al bersaglio controproducente sia per la battaglia a favore del nostro ospedale sia per l’immagine della nostra città”.

“Qualcuno in questi mesi ha confuso la libertà di opinione con la possibilità di insultare liberamente un avversario politico – prosegue il consigliere albenganese -. La violenza verbale non porta a nulla di buono e soprattutto non conduce all’unico risultato utile al comprensorio ingauno. Il pronto soccorso di Albenga non riaprirà grazie agli insulti riservati a Toti. Oltre a smarcarsi dagli autori delle scritte, il comitato a favore dell’ospedale dovrebbe dissociarsi completamente dalla linea politica intrapresa da Riccardo Tomatis. Il sindaco e il Partito Democratico albenganese sono tra i principali artefici di questa campagna di denigrazione messa in piedi solo per finalità politiche”.

Ciangherotti, infine, condanna fortemente il gesto: “Le scritte comparse all’esterno dell’ospedale di Albenga – conclude – sono un fatto molto grave da non sottovalutare. Esprimo la mia totale solidarietà al governatore ligure Giovanni Toti. La speranza è che questo sia solo un gesto isolato che serva da lezione a chi pensa di costruire qualcosa di buono per la collettività distruggendo l’immagine di una persona”.