Scossa di terremoto in Emilia Romagna: vigili del fuoco e Cri in esercitazione al porto di Vado Ligure

Vado Ligure. Sarà Vado la sede ligure dell’esercitazione nazionale realizzata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che simulerà una scossa di terremoto in Emilia Romagna.

Le direzioni regionali dei vigili del fuoco affronteranno delle attività esercitative nei loro comandi provinciali, oltre ad una esercitazione di carattere regionale che, per la Liguria, si svolgerà nella zona portuale e terminal traghetti di Vado Ligure.

In virtù della convenzione nazionale stipulata tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana, il comitato regionale è stato invitato a partecipare all’esercitazione che si terrà, per la Liguria, nei giorni dal 23 al 27 maggio.

Nella giornata di ieri, 23 maggio, si sono svolte solo attività per posti di comando e per la Croce Rossa della Liguria ha riguardato solamente la Sor (Sala Operativa Regionale).

Da oggi l’esercitazione vede coinvolte le squadre CRI regionali degli Smts (Soccorsi Mezzi e Tecniche Speciali) per le attività di terra e gli Opsa (Operatori Polivalenti Soccorso in Acqua) per quelle in ambiente acquatico, in questo caso in mare. Per l’esercitazione di oggi presenti quattro Smts e tre Opsa.

A disposizione del 118 di Savona un’ambulanza CRI di supporto.

Nel Pca (Posto Comando Avanzato) montato dai vigili del fuoco quest’oggi, è presente il Dra Oes Laura Audenino, un operatore della Croce Rossa e un logista.

Una sinergia tra le componenti già sperimentata nelle esercitazioni dello scorso novembre, un lavoro affiatato che permette di raggiungere e superare i risultati prefissati.

Domani continueranno le attività di esercitazione.