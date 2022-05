Scontro tra una moto e un’auto a Ceriale, due persone in ospedale

Ceriale. Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 17.30 a Ceriale. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, due mezzi: un motociclo e un’autovettura.

A rimanere ferite due persone che erano in sella al mezzo a due ruote che hanno subito alcuni traumi sul corpo.

Dopo la chiamata al 112, sul luogo dell’incidente – via Romana -, sono arrivati i soccorsi con l’automedica del 118 e due ambulanze. A intervenire il personale medico e sanitario con i militi della Croce Rossa di Ceriale e della Croce Bianca di Albenga.

Ricevute le prime cure sul posto, i due feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso del Santa Corona in codice giallo. Fortunatamente, entrambi non sono in pericolo di vita.

Sull’esatta dinamica dell’incidente indagano le forze dell’ordine.