Scontro tra un tir e uno scooter a Savona: ferito un ragazzo

Savona. Incidente stradale oggi a Savona, in corso Ricci, proprio davanti alla Coop.

Secondo quanto appreso, intorno alle 13 e 15, si è verificato uno scontro tra un tir e uno scooter, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto, ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, finito a terra dopo l’urto con il mezzo pesante.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario e automedica del 118. Ferito il ragazzo a bordo dello scooter: dopo le prime cure da parte dei sanitari, per lui è stato disposto il trasferimento in ospedale.

Stando alle prime informazioni ha riportato alcuni traumi e ferite, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sono ancora in coro i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. Disagi alla viabilità lungo corso Ricci per consentire l’interveno dei soccorritori.