Scontro moto-camion ad Albisola, una persona in ospedale

Albisola Superiore. Questo pomeriggio, intorno alle 14.30, si è verificato un incidente in via Alla Pace ad Albisola Superiore. A scontrarsi frontalmente una moto e un pezzo pesante per cause ancora da chiarire. Il mezzo a due ruote a seguito dell’impatto ha finito la sua corsa sbattendo contro un muretto a lato carreggiata.

Partita la chiamata al 112, sono subito giunti sul posto i militi della croce verde di Albisola e il personale medico con l’automedica del 118 per prestare le prime cure al ferito.

Fortunatamente, la persona a bordo del mezzo a due ruote non si è procurata traumi importanti sul corpo: è stato disposto il trasporto in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non è in pericolo di vita.

Sul posto anche la polizia locale di Albisola Superiore per i rilievi del caso.