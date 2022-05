Scontro auto-moto ad Albenga, un uomo in ospedale

Albenga. Questa sera intorno alle 21, per cause ancora da accertare, un’autovettura e una moto si sono scontrate ad Albenga in via San Calocero.

A rimanere ferito il 42enne che era in sella al mezzo a due ruote che, a seguito dell’impatto con la vettura – un suv – ha riportato alcune ferite sul corpo.

L’uomo, dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario della Croce Bianca di Albenga, è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono interventi anche i vigili del fuoco a prestare soccorso. Presenti anche le forze dell’ordine per analizzare la dinamica del sinistro stradale.