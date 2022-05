Scomparsa da Albenga donna di 53 anni, appello dei familiari

Albenga. Ore di grande ansia e preoccupazione da parte della famiglia per la scomparsa avvenuta ieri mattina di Rosalba La Tegola, 53 anni, di Albenga.

All’arrivo della badante della madre, Rosalba è uscita di casa senza dire nulla, lasciando sul tavolo sia la borsa che il cellulare.

Con sé non ha soldi né documenti e deve assumere un farmaco: proprio a causa di questa mancanza è verosimile che possa essere in stato confusionale. La 53enne albenganese si è allontanata dalla sua abitazione di via Piane, nel quartiere di Vadino.

I fratelli della donna lanciano un appello per ritrovarla: era vestita con un piumino grigio, jeans e sandali estivi, è alta 1 metro e 60 e pesa 45 chili.

Chiunque la vedesse può telefonare al fratello Luciano – 3313670745 – o ai carabinieri, presso i quali è stata denunciata la sua scomparsa.