Sciopero scuola, Ciangherotti (FI): “Protesta giusta, la riforma calpesta la dignità degli insegnanti”

Albenga. “Condivido pienamente le ragioni dello sciopero della scuola contro la riforma del reclutamento e della formazione dei docenti inserita nel decreto-legge 36. Un provvedimento ingiusto, che nega ai precari storici la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Ad Albenga ci sono insegnanti della scuola statale che, dopo anni di onorato servizio, andranno in pensione da precari”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia ingauno Eraldo Ciangherotti.

La manifestazione si terrà in mattinata in piazza Santi Apostoli a Roma: “Anche se solo idealmente – spiega il consigliere forzista – questa mattina voglio scendere in piazza insieme agli insegnanti per manifestare il mio totale dissenso nei confronti di questa riforma. Anche ad Albenga abbiamo docenti di 62-63 anni precari che non hanno la possibilità di stabilizzare il loro rapporto di lavoro con la scuola”.

“Lavoratori – prosegue l’esponente forzista – che verranno licenziati a luglio per essere riassunti a settembre. Le nuove modalità di reclutamento volute dal governo vanno a penalizzare pesantemente gli insegnanti precari. Ma se la scuola in questi anni è andata avanti è anche grazie a loro”.

Secondo Ciangherotti il decreto calpesterebbe i diritti dei docenti: “Si tratta di un provvedimento fortemente lesivo della dignità degli insegnanti – conclude il consigliere albenganese -. L’alta adesione prevista per questo sciopero è un segnale importante che dovrebbe far riflettere il governo”.