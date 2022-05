Schianto mortale a Finale Ligure, il turismo savonese piange Giorgio Mamberto

Finale Ligure. Grave lutto per tutto il turismo savonese e ligure: nel tragico incidente di oggi a Finale Ligure è deceduto Giorgio Mamberto, classe 1948, figura storica del settore e dell’omonima agenzia di viaggi finalese, condotta con i fratelli e la sorella nel corso degli anni (nella foto il primo a sinistra assieme ai fratelli e alla sorella, riuniti in occasione dei 60 anni dell’agenzia).

Attualmente ricopriva l’incarico di direttore amministrativo della “Mamberto” srl, la società legata alla longeva agenzia di viaggi fondata dal padre Carlo negli anni Cinquanta.

Nel 2017 la scomparsa del fratello Giacomo, “Mimmo”.

E’ stato con i fratelli uno dei protagonisti del boom turistico nella riviera ligure negli anni ’60 e ’70, gli anni d’oro del turismo savonese. Assieme alla famiglia è stato uno dei precursori del moderno servizio di incoming turistico, specie con i primi gruppi di tedeschi e turisti stranieri dall’Europa, oltre ad una attività di intermediazione in tutta la Riviera con al vendita dei prodotti dei tour operator anche ad Alassio, Sanremo e Costa Azzurra.

L’agenzia finalese è stata, infatti, tra le prime nel mercato turistico ad interagire direttamente con i grandi tour operator, portando nel nostro territorio continui flussi turistici che nel tempo hanno fatto le fortune di molti operatori e imprenditori del settore. E poi anche l’outgoing per i turisti savonesi, per i loro viaggi in Italia e all’estero, sviluppando i cosiddetti “pacchetti turistici” che oggi noi conosciamo per ogni vacanza.

Persona conosciuta e apprezzata, sempre con lo sguardo verso il futuro e l’innovazione, anche con il passare degli anni: l’agenzia Mamberto, infatti, è stata la prima a vendere i pacchetti turistici per Disneyland Paris nel momento dell’apertura dell’ormai famosissimo parco divertimenti. E tante altre iniziative…

Poco dopo il terribile schianto i familiari sono prontamente arrivati sul posto, colpiti dal dramma e dalla disperazione per quanto accaduto: un fatale malore. Ma non solo: la notizia della morte di Giorgio Mamberto si è subito diffusa, tra sgomento e grande commozione in tutto il comprensorio finalese.

Tutto il settore del turismo, che alla famiglia Mamberto deve moltissimo, è rimasto incredulo e attonito poco dopo aver appreso il terribile episodio e il suo improvviso decesso. Nonostante l’età, 74 anni, è sempre rimasto “in sella” nella società turistica familiare.