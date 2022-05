Savonesi protagonisti del “Iron Tour” all’Isola d’Elba

Si è svolta in questi giorni dal 30 Aprile al 4 maggio l’unica competizione Europea a tappe di triathlon, con numerosi specialisti stranieri alla partenza.

La competizione è iniziata sabato 30 aprile con una prova sulla lunga distanza di campionato italiano dove il savonese Danilo Basso ha vinto la categoria M6.

Le gare prevedevano prove di nuoto in acque libere, durissimi e tecnici percorsi in mountain bike con dislivelli che si avvicinavano ai 1000 metri e nel finale frazioni di corsa in montagna e miniera tipo trail running.

Alla fine delle cinque tappe Federico Gallo vince la categoria S3 con prestazioni superlative.

Ottima prestazione anche per Giovanni Bertagnin che con una gara a tappe in rimonta raggiunge il podio nella categoria M3.