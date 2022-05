Savona vs Campese: gli highlights della finale play off del girone “B” di Prima Categoria

Il Savona ha perso 1 a 0 contro la Campese la finale play off del girone “B” di Prima Categoria. Gli striscioni hanno così chiuso nel modo più deludente una stagione che li aveva visti perdere il campionato a beneficio della Sampierdarenese.

Il goal della vittoria dei genovesi di mister Meazzi è stato siglato al decimo del primo tempo di Nania. Il giocatore dei “draghetti” è stato bravo a girare in rete una punizione battuta in mezzo all’area da Criscuolo.

La partita è poi stata combattuta, ma i biancoblù non sono stati in grado di raggiungere il pareggio, che sarebbe bastato per accedere alla fase regionale degli spareggi visto il miglior posizionamento al termine della regular season.