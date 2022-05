Savona, tra le iniziative Negro propone il biglietto unico per i musei. Giaccardi: “Decidiamo cosa diventare”

Savona. La delibera sul bilancio di previsione 2022, approvata dalla giunta nei giorni scorsi, è passata in prima commisione consiliare a Savona.

“Ora più che mai dobbiamo muoverci perchè rischiamo di perdere treni che non torneranno. Bisogna capire dove vogliamo andare, cosa i savonesi vogliono diventare. Finché non avremo una visione d’insieme tutte le iniziative rimangono spot, tutto dev’essere legato insieme”. A dirlo durante la discussione del bilancio è il consigliere comunale Daniela Giaccardi.

I consiglieri Manuel Meles e Fabio Orsi hanno sottolineato i numeri relativi a musei e pinacoteche: “Sono stimate entrate per 15mila euro a fronte di una spesa di 403mila euro. E’ un numero che non è accettabile, vuol dire non scommettere su questo”. “Noi lavoriamo per incrementare questa previsione”, ha rassicurato l’assessore competente che ha aggiunto “che gli introiti dei musei si aggirano intorno a questa somma”.

“Non si può ancora usare la scusa che non ci sono le risorse“, ha detto Negro. Posizione condivisa da Orsi: “Non si può pensare di non investire sul turismo anche in condizione di scarsità di denaro. Prendiamo atto che questa amministrazione non punta sul turismo”.

Orsi sottolinea i temi della campagna elettorale “in cui si parlava di grande rilancio dei territori collinari, della mountain bike con percorsi complementari a Finale e a bilancio non è stato stanziato un euro”.

Il consigliere Luca Burlando pone l‘attenzione sui giovani: “Tantissimi vengono in vacanza qui, dovremmo puntare su di loro”. Si riallaccia alla proposta dell’assessore Negro del biglietto unico per i musei pubblici e privati e propone di integrare anche i mezzi di trasporto. Sulla questione anche il consigliere Massimiliano Carpano propone di migliorare la fruibilità dei siti dei musei.

Per il consigliere Angelo Schirru “il turismo è la vocazione della città” e propone di coordinare le attività culturali senza sovrapporre iniziative. Per Schirru, il Comune dovrà puntare per attrarre i turisti su Complesso del San Giacomo, Teatro Chiabrera e Palazzo Della Rovere.