Savona, sabato sera via Caboto chiusa al traffico: alcune ore dedicate a musica e degustazioni

Savona. La giunta del Comune di Savona ha accolto la richiesta di Confesercenti, in rappresentanza dei commercianti di via Caboto, di uso gratuito del suolo pubblico e chiusura al traffico del tratto di strada tra via Pietro Giuria e via Untoria per l’iniziativa di sabato 28 maggio, a partire dalle ore 19, intitolata “Via Caboto in Musica”.

“Si tratta di un altro segnale di ascolto e condivisione delle richieste dei commercianti – ha spiegato il vicesindaco Elisa Di Padova – che hanno espresso più volte la voglia di vedere rinascere la città anche attraverso la valorizzazione di bellissimi scorci del nostro centro storico. Per una serata in via Caboto i pedoni saranno protagonisti”.

Nel programma di sabato 28 maggio è previsto un concerto dei Robstan, un djset di Fabio Spacepromo, piatti speciali abbinati a birre e vini.