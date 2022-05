Savona rossonera, la città invasa dai milanisti per il diciannovesimo scudetto

Savona. I diavoli invadono la città della Torretta in un tripudio di colori rossoneri. Al fischio finale dell’ultima partita di campionato Sassuolo-Milan, che ha condannato gli emiliani al 3 a zero, i milanisti savonesi si sono ritrovati in piazza Mameli e hanno sfilato nelle vie del centro in un corteo festoso con un coro predominante sulle note di “Freed from desire” nonchè contro l’Inter, l’altra squadra milanese che ha tenuto sulla graticola i rossoneri fino ad oggi.

Ora, dopo undici anni, lo scudetto è di nuovo milanista, a Reggio Emilia il capitano Alessio Romagnoli ha alzato il tanto atteso trofeo al cielo, il diciannovesimo, ricevendo l’ovazione del Mapei Stadium. La grande prestazione di Giroud con una doppietta e Leao, artefice di tre assist, hanno fatto la differenza in una partita non scontata in cui il club di via Aldo Rossi ha travolto i neroverdi chiudendo già al primo tempo con tre gol di vantaggio.

Molti i savonesi in trasferta per godersi lo spettacolo che era nell’aria da tempo: d’altronde al Milan, oggi, sarebbe bastato anche un pareggio ma ha deciso di chiudere questa indimenticabile stagione con un’altra vittoria terminando a 86 punti.