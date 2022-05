Savona, premiata la vincitrice del concorso “Tutti siamo connessi”

Savona. “‘Senza fretta, ma senza sosta’. Questa citazione dello scrittore Goethe sintetizza perfettamente lo spirito che ci anima nella realizzazione del service ‘Un Poster per la Pace’ e che ci ha sempre resi fiduciosi sulla bontà del lavoro fatto e dell’esito finale. Senza sosta, perché noi del Savona Torretta sosteniamo e promuoviamo da sempre questa bella iniziativa tra gli studenti della nostra città. Senza fretta, perché con passione e perseveranza abbiamo atteso che il lavoro dei nostri ragazzi fosse riconosciuto e premiato fino ai massimi livelli”. A dirlo è il Lions Club di Savona.

Emma Lagorio, allieva dodicenne dell’Istituto Comprensivo Savona III – Scuola Bartolomeo Guidobono, è risultata la vincitrice del concorso per il Distretto 108 Ia3 e si è classificata al 2° posto nella selezione nazionale svoltasi in Sicilia, sfiorando l’accesso alla fase finale mondiale. “Con il suo poster, premiato tenendo conto dell’originalità, dell’espressività e del merito artistico dell’elaborato, Emma ha saputo interpretare al meglio il titolo proposto per questa 34^ edizione del Concorso ‘Siamo tutti connessi'”, commentano dal Lions Club.

L’immagine è quella di due bambini, collegati tra loro grazie ad un telefono senza fili, idealmente seduti sul mondo sorretto dalle loro stesse mani e circondato dai colori dell’iride.

Giovedì 12 maggio, a partire dalle ore 16, nella splendida cornice dell’Antico “Teatro Sacco” di Savona in Via Quarda Superiore, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori cui interverrà il vicesindaco, nonché assessore alla Scuola e Formazione del Comune di Savona, Elisa Di Padova.

Per l’occasione, le opere sono state proiettate su un maxischermo, consentendo di ammirare e celebrare l’impegno e la creatività dei ragazzi. La partecipazione anche quest’anno è stata nutrita e alla fine si sono contati oltre 500 poster in gara, tra i quali sono stati selezionati 23 poster vincitori. “Grazie al prezioso contributo di alcuni “amici sponsor” che abbiamo coinvolto in questo service, distribuiremo numerosi premi che siamo certi gratificheranno degnamente il lavoro di questi ragazzi”, hanno concluso.