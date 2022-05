Savona, la Lega punge Russo e incalza i cittadini: “Raccolta firme forma di denuncia civile, amministrazione inadeguata”

Savona. “Le raccolte firme dei cittadini sono un segno intangibile di democrazia partecipata che probabilmente possono dare fastidio a quei partiti che fondano le loro radici ideologiche nella censura e nella repressione del libero pensiero, non certo alla Lega”. E’ il commento della Lega di Savona in merito alle dichiarazioni del sindaco sulle petizioni di questi ultimi giorni nella città della Torretta.

“State tranquilli e sereni, discutiamo e dialoghiamo insieme“, ha detto in un video postato sulla sua pagina facebook il primo cittadino.

“Siamo quindi lontanissimi dal pensiero del sindaco che ritiene la raccolta firme spontanea di alcuni cittadini savonesi un ‘segno di disabitudine al dialogo’ e li invitiamo a proseguire in questa civilissima forma di denuncia di inadempienza e inadeguatezza dell’azione amministrativa“.

“Quelle del sindaco sono dichiarazioni che possono far sorridere ma che in realtà rappresentano perfettamente i concetti di democrazia e partecipazione del partito a cui appartiene come del resto hanno più volte evidenziato con il totale disinteresse per i referendum del 12 giugno snobbando di fatto una volontà popolare di cambiamento”.