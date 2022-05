Savona, il rendiconto 2021 passa in commissione. I consiglieri: “Migliorare la capacità di riscossione tributi”

Savona. La prima commissione consiliare di Savona ha espresso parere favorevole alla proposta di delibera della giunta sul rendiconto relativo all’anno 2021. L’assessore al bilancio Silvio Auxilia ha snocciolato durante la riunione i numeri principali del documento.

E’ stata l’occasione per sottolineare nuovamente da parte dell’assessore “l’integrale assorbimento del disavanzo previsto del piano di requiilibrio con oltre 2 milioni e 251 mila euro nel 2021″.

Il consigliere Fabio Orsi ha detto che “questa pratica segna una svolta per il nostro Comune, gli sforzi e i sacrifici hanno portato a risultati significativi”, ma ha sottolineato che “un allentamento del vigore con cui sono stati apportati i correttivi avrebbe giovato alla città, anche rispetto alla percezione tra i savonesi di un’amministrazione che ha solo ‘tirato la cinghia’, anche quando così non è stato“.

Tra le perplessità avanzate da Orsi l’aumento di spesa tra il rendiconto 2020 e 2021: “C’è stato un incremento di 5 milioni di euro, a fronte di un decremento della spesa per il personale”. E una frecciata alla nuova giunta sulle variazioni di bilancio: “L’amministrazione Caprioglio ne ha fatte 3 in dieci mesi, l’attuale 5 in due mesi. Non vorrei che la possibilità di maggiore capacità di spesa non porti a tornare al lassismo che ha caratterizzato precedenti amministrazioni e tornare a fare i conti con voci in rosso”.

Preoccupazione condivisa anche dal consigliere Manuel Meles che evidenzia le criticità a cui dovrà far fronte Palazzo Sisto “per rimettere sui corretti binari il Comune” come “la necessità di migliorare la capacità di riscossione dei tributi“. La richiesta è stata presentata anche da Orsi e appoggiata anche dal consigliere Massimiliano Carpano.

Replica dall’assessore Auxilia: “Non abbiamo scostato di 5 milioni, il bilancio 2022 è ancora all’insegna del rigore e prevede l’accantonamento di un milione e 500 mila euro”.