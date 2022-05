Savona, il consiglio comunale approva il bilancio 2022. Russo: “Primi segnali di ripresa”

Savona. Sono stati approvati dalla maggioranza consiliare il bilancio preventivo 2022 e il Documento Unico di Programmazione, approdati in consiglio comunale oggi.



Dopo la presentazione (politica) del sindaco Marco Russo, è seguita quella tecnica dell’assessore al bilancio Silvio Auxilia e gli interventi dei consiglieri, di cui 10 della maggioranza (in controtendenza con le precedenti sedute). Tra i banchi della minoranza 5 assenti (Angelo Schirru, Ileana Romagnoli, Maurizio Scaramuzza, Andrea Frigerio e Daniela Giaccardi). Sono usciti prima del voto i consiglieri Renato Giusto e Luca Aschei.

Questo bilancio, in attesa del parere della Corte dei Conti, deve ancora sottostare ai rigori del piano di riequilibrio, da cui si uscirà solo nei prossimi mesi, e al conseguente obbligo di accantonare 1 milione e 970mila euro di recupero del disavanzo.

Si attesta sui 65,5 milioni di euro e sconterà nel 2022 l’aumento rilevante del costo dell’energia (1 milione di euro in più rispetto allo scorso anno, per un totale, nel 2022, di 4 milioni). Al verde è destinato 1 milione di euro, all’accessibilità 30mila euro per redigere il piano di abbattimento delle barriere. Sono previste nuove assunzioni: 10 assunzioni legate al Pnrr, 2 educatrici, 8 assistenti sociali e 18 agenti di polizia locale. In programma ci sono 37 milioni di investimenti oltre che sulla riqualificazione dei contenitori storici, anche su scuole, impianti sportivi, sulla manutenzione del Letimbro, dei rii, delle strade vicinali.

Tra le azioni messe in campo fino ad ora Russo ricorda i custodi del bello, la musica di fine anno e nei musei, l’azione coordinata nei giorni scorsi nella spiaggia dietro il Priamar, il regolamento dei beni comuni, le iniziative collaterali al Meeting Internazionale di atletica. “Non dobbiamo mai dimenticarci che c’è uno spazio di azione politica che è per l’amministrazione a costo zero”, ha commentato.

“Siamo riusciti a dare alcuni segnali di ripresa sia nella parte corrente che nelle assunzioni che negli investimenti – sottolinea il sindaco -. Segnali che si aggiungono alle tante azioni amministrative che stiamo ponendo in essere senza inpatto sul bilancio”.

Polemica la minoranza. Il consigliere Fabio Orsi ha sottolineato “la mancanza di richieste di finanziamenti attraverso il Pnrr in materia di igiene urbana, scarsi investimenti in cultura e turismo, eccesso nelle previsioni di entrata per le sanzioni per infrazione del codice della strada e della lotta all’evasione tributaria”. E un commento netto: “In nessuno dei settori nevralgici dell’amministrazione si vede un cambio di rotta“.

Il consigliere Massimo Arecco: “La gente ha capito che con gli slogan non va da nessuna parte. Ora approviamo il bilancio però poi iniziamo a parlare di cose concrete“.

A prendere le difese della giunta il consigliere comunale Alessandra Gemelli (Partito Democratico): “Ci sono già i segnali della direzione che è stata intrapresa. La coesione della maggiornaza si traduce nella comune consapevolezza che per una vera ripartenza sia necessario il riavvio della macchina comunale a partire dall’organico di Palazzo Sisto”, ha detto riferendosi alle prime assunzioni previste. E conclude: “Ora occorre uno scatto in avanti perchè non possiamo permetterci di perdere tempo“.