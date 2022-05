Savona, furto arnie: avviata una raccolta fondi a sostegno dei proprietari

Savona. La settimana scorsa il furto di 15 arnie contenenti migliaia e migliaia di api, oggi al via la raccolta fondi a sostegno di chi “ha messo cuore, tempo e passione nel creare un rifugio prezioso per le api”.

Il furto era avvenuto all’alba di mercoledì nelle immediate alture di Savona, in località Marmorassi. Un’amara sorpresa per Lad Seye e il suo socio Pucci La Marca Schwaz della società il “Miele del bosco”. Per selezionare le api sono serviti mesi e mesi di lavoro: “Oltre all’attenta scelta delle api, rigorosamente ligustiche, abbiamo speso il nostro tempo anche nella costruzione delle arnie”, aveva raccontato Lad.

“Sapevamo di non essere stati lasciati soli – ha commentato Pucci La Marca Schwaz condividendo il link della raccolta fondi -. Grazie, è commovente in questa confusione. A questo punto dobbiamo provare a continuare anche solo per questo”.

L’iniziativa a sostegno della società il “Miele del bosco” è stata lanciata sulla nota piattaforma di raccolte fondi gofundme. Marta Natali, promotrice della raccolta, scrive: “Ciao amici, questa raccolta fondi nasce per sostenere chi in questi ultimi anni ha messo il tutto il proprio cuore, tempo e passione nel creare un rifugio prezioso per le api ma in una notte ha perso tutto: i soliti ignoti hanno rubato tutte le arnie. Tanta rabbia, tristezza, delusione. Aiutiamo questa piccola grande realtà a rinascere e torniamo a dare fiducia alle persone che lavorano per il bene comune: per una che non vale nulla, ce ne sono tante pronte a sostenersi nel momento del bisogno. Un grande abbraccio dagli amici del Miele del Bosco”.

I proprietari delle arnie avevano presentato denuncia ai carabinieri. Un episodio del genere non era mai successo: “L’unico problema che avevamo dovuto affrontare erano stati i danni dell’alluvione dell’anno scorso che aveva danneggiato un centinaio di salici, fondamentali per il benessere delle api”.

“Non ci facciamo scoraggiare da questo gesto, amiamo le api e vogliamo continuare“, havevaa detto Lad. “Le api sono fondamentali per l’ecosistema, il 70-80% di quello di cui si nutrono gli essere umani dipende dalla vita di questi insetti”. Senza considerare il contributo del settore all’economia: “Ci sono tanti lavoratori coinvolti in questo ambito”, aveva concluso.