Savona, decine di persone in coda allo sportello Tari: “Situazione inaccettabile”

Savona. “La cartella è stata recapitata in ritardo e sono stati compiuti anche errori. Stamattina allo sportello si è formata una coda infinita. Una situazione insostenibile e inaccettabile”. A raccontarlo è una lettrice che stamattina si è recata in Comune per far presente l’errore.

Almeno un centinaio di persone fuori dallo sportello: “Credevo di essere l’unica, ma quando sono arrivata avevo altre 40 persone davanti e dopo di me ne sono arrivate altre”, ha proseguito. “Com’è possibile che il Comune di Savona faccia questi errori?”, si chiede. “La gente si è presa giorni di ferie per riuscire a risolvere il problema”, ha concluso.

Il pagamento della tassa sui rifiuti è stata prorogata dalla giunta fino al 31 maggio a causa dei ritardi di consegna delle cartelle. Fino al 31 maggio l’ufficio amplierà l’apertura a tutte le mattine della settimana “per dare modo alle persone di potersi distribuire su un arco più ampio di giorni”, ha rassicurato l’assessore Silvio Auxilia.

Il forte afflusso di questa mattina – spiega Auxilia – “fatto consueto in prossimità delle scadenze” è dovuto “in primis alla richiesta di informazioni relativamente alla scadenza, perché in molti casi non avevano appreso dello slittamento”. Al personale di sportello “sono stati chiesti anche chiarimenti sulla richiesta di conguaglio 2021 che è stata notificata unitamente all’avviso di pagamento 2022. Questa richiesta ha origine da un mutamento nella modalità di riscossione avvenuto nel 2021”.

“Altri cittadini, infine chiedevano informazioni sulle modalità di calcolo della Tari. Da quanto abbiamo potuto constatare la stragrande maggioranza di avvisi notificati è risultata corretta. Va tenuto presente – conclude Auxilia – che la difformità tra quanto richiesto dal contribuente e quanto accertato dall’ente è dovuta all’omessa comunicazione parte del contribuente“.