Savona, controlli della polizia locale sui mezzi pubblici: 42 sanzioni elevate

Provincia. Controlli dei titoli di viaggio questa mattinata sulla tratta urbana del comune di Savona da parte degli operatori di Tpl in collaborazione con gli agenti della polizia locale.

Nel corso delle verifiche è stata impiegata anche l’unità cinofila Lupo in uso al reparto di sicurezza urbana dei comuni di Loano e Finale Ligure e specializzata nell’individuare la presenza di stupefacenti. Le verifiche hanno interessato in particolare le corse utilizzate dagli studenti.

L’obiettivo dei controlli è stato quello di garantire il rispetto delle regole e prevenire gli episodi di micro criminalità e degrado (come l’utilizzo di sostanze stupefacenti), spesso registrati a bordo dei mezzi pubblici.

Al termine delle operazioni sono stati controllati 50 autobus ed elevate 42 sanzioni per infrazioni amministrative. Un cittadimo italiano è stato segnalato alla prefettura per essere stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

I controlli verranno riproposti sui territori di Loano e Finale Ligure.