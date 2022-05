Lo stop alle polemiche, la ferma volontà di aggiudicarsi il bando per il Bacigalupo, il passaggio da a.s.d a S.r.l e il rapporto con la squadra. Questi, in sintesi, i temi della conferenza stampa organizzata oggi a mezzogiorno dai vertici del Savona.

Insieme al presidente Simone Marinelli, c’erano il vice Leonardo Mordeglia e i soci Daniele Guatti e Umberto Maddalena. Assente, il presidente onorario Enzo Grenno, che però, sottolinea Marinelli, è stato con gli altri vertici societari fino a tarda notte a testimonianza del suo impegno con il club.

BASTA POLEMICHE

Il primo punto toccato è stato quello della comunicazione. Fin dallo scorso agosto, la vita del Savona è stata un susseguirsi di polemiche più o meno accese con altri sodalizi e addetti ai lavori. In ultimo, la querelle con il comune di Savona per la questione stadio. Anche su questo punto l’intenzione del club è cambiare approccio. Il primo a prendere la parola è stato Simone Marinelli: “È stato un anno nel corso del quale ho commesso tanti errori, ho fatto errori di comunicazione. Ma vi assicuro che non è facile essere il presidente del Savona. Adesso per un mese e mezzo non ci sarò per impegni lavorativi. Voglio chiedere alla città di evitare polemiche da qui in futuro perché credo che il Savona si possa risollevare solo se si è tutti uniti. Ho deciso di espormi un po’ meno e di essere vicino a tutti i tifosi, anche a quelli che criticano. Savona deve essere unita per ritornare nelle categorie che competono a questa società e a questa città”.

IL RITORNO AL BACIGALUPO

Marinelli ha sottolineato la chiara volontà di tornare a giocare al Bacigalupo e dunque di aggiudicarsi il bando. “Non ho nulla contro i politici savonesi – prosegue Simone Marinelli – voglio solo dare uno stadio alla squadra. Stiamo lavorando con la nuova giunta. Faremo partire subito i lavori in caso di vittoria del bando. Ci sarebbero i tempi per far giocare il Savona già a settembre al Bacigalupo. Vogliamo chiedere alla politica di accelerare i tempi per non andare più in giro a chiedere campi ad altre società, le quali possono legittimamente disporre degli impianti come reputano meglio fare”. “In generale – ribadisce il presidente – non ci saranno più polemiche: si ascolterà e si lavorerà duro”.

Lo stadio necessita di interventi per accogliere il pubblico biancoblù: “Ci stiamo impegnando – aggiunge l’ingegner Guatti – per partecipare al bando per il campo. Se riusciremo in questo intento lavoreremo per rendere l’impianto agibile la prossima stagione. Bisogna partire velocemente perché bisogna fare interventi strutturali per rendere agibili le tribune. Il comune ha pensato il comune”.

SETTORE GIOVANILE

Questione del campo da gioco cruciale anche per le sorti del settore giovanile. Argomento toccato dal vicepresidente Mordeglia: “Abbiamo un settore giovanile che conta un paio di leve. Abbiamo degli ottimi elementi che vorremmo portare addirittura in prima squadra. Stiamo lavorando da circa un mese per far sì che i ragazzini tornino a essere orgogliosi di far parte del settore giovanile del Savona. Vogliamo creare più leve possibili. Il nostro futuro è il settore giovanile oltre alla prima squadra. Lato prima squadra, speriamo di vincere i play off ma se non dovesse succedere non ne faremo una colpa ai giocatori. Ci siamo esposti quest’anno, forse anche troppo, ma lo abbiamo fatto per il bene del Savona”.

“La partita contro la Sampierdarenese – prosegue Umberto Maddalena – ha fatto vedere che c’è una società che ha voglia di partecipare alla crescita del Savona. Soltanto con i risultati potremo creare amalgama tra squadra e città. Senza peccare di presunzione, arriveremo a raggiungere i risultati che ci siamo prefissati”, commenta Umberto Maddalena. “I risultati potranno far sì che nuovi sponsor si avvicinino al Savona”, aggiunge Mordeglia.

IL SAVONA DIVENTA S.R.L.

Il club diventerà una S.r.l. “Questo cambiamento – commenta Marinelli – dimostra la serietà del nostro progetto. Chi vorrà entrare in società dovrà mettere delle quote. Ci sarà un investimento importante da parte mia e di Mordeglia, di Maddalena, di Guatti, Grenno e D’Ambrosio, che non è qua con noi per problemi fisici. Metteremo un capitale importante per far capire che il Savona può tornare dove merita. Vi chiedo di prenderci sul serio e non come dei fannulloni“.

ARMONIA TRA CLUB E GRUPPO SQUADRA

Tornando al campo, il Savona sarà impegnato nei play off di Prima Categoria. Da vincere assolutamente per sperare in un ripescaggio in Promozione. Marinelli smentisce le voci circa presunti dissidi tra la dirigenza e il gruppo squadra: “Non c’è nessuno tipo di problema con la squadra, le voci sono infondate. Lo staff sta facendo un lavoro egregio per tenere i ragazzi sul pezzo. I giocatori hanno dato massima disponibilità. Vorrei che la città si stringesse intorno allo staff tecnico e alla squadra. Per noi, questi play off sono come la Champions League. Io chiedo che la città venga in toto allo stadio”.