Savona, approvato il rendiconto 2021. La minoranza alla giunta: “Prudenza per i prossimi anni”

Savona. Il consiglio comunale di Savona ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario relativo al 2021.

Dopo la presentazione dell’assessore al bilancio Silvio Auxilia si sono susseguiti gli interventi dei consiglieri. Dalla minoranza arriva un invito: “Prudenza a spendere nei prossimi anni“. Alcuni consiglieri dell’opposizione, assessori nella giunta precedente, evidenziano il lavoro svolto negli anni precedenti e i risultati ottenuti. Maurizio Scaramuzza, invece, in accordo con l’intervento di Paolo Apicella, sostiene che “è arrivato il momento di guardare avanti”.

Il consigliere comunale Fabio Orsi fa alcune osservazioni e ringrazia la giunta Caprioglio: “Oggi il bilancio non è strutturalmente deficitario, non sono state fatte segnalazioni relative a segnalazioni tali da ocmpromettere l’equilibrio di bilancio e il Comune ha provveduto anche quest’anno di recuperare le quote di disavanzo”. Orsi sottolinea che “la percezione dei savonesi è stata peggiore della realtà”. Replica il sindaco: “I sacrifici hanno permesso di uscire velocemente dal piano ma ha inciso sulla città sia dal punto di vista emotivo che fisico”.

Dalla minoranza consiliare arriva l’invito di “non abusare della variazioni di bilancio”. Ancora una volta – da parte di Orsi – la richiesta di migliorare la capacità di recupero crediti e da qui anche la proposta di “occuparsi del servizio di riscossione, anche grazie alle nuove assunzioni, una volta scaduto il contratto con l’azienda”. L’assessore replica che durante la pandemia “è stata bloccata la riscossione coatta dei crediti”.

Fa eco il consigliere Manuel Meles: “In questa fase va mantenuta prudenza. Il raggiungimento di questi obiettivi è arrivato anche grazie alla situazione Covid. E’ importante e utile non buttare via questi risultati“. Il consigliere Massimo Arecco aggiunge rivolgendosi a sindaco e assessori: “Questi conti vi responsabilizzano. Noi abbiamo trovato le macerie, spero che tra cinque anni non saremo qui a piangerci addosso“.

“E’ facile avanzare i soldi tagliando i servizi“, il commento del consigliere Aureliano Pastorelli. Il consigliere Ileana Romagnoli sottolinea l’importanza di aiutare i giovani: “Il sociale dovrebbe essere la base di tutto. Dovremmo intervenire sugli adolescenti, che arrivano da due anni di lockdown, soprattutto su coloro che non hanno la fortuna di avere una fortuna alle spalle”.

Meno entusiasmo sui conti da parte della maggioranza, ma anche cauto ottimismo: “Il piano di requilibrio ha inciso su tutti i settori in maniera pesante”, ha detto il consigliere Alessandra Gemelli. “Potremmo davvero far rialzare la testa a una città che è ripiegata su se stessa. Oggi serve uno slancio non solo di segnali ma di azioni concrete che si stanno individuando”.