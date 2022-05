Sanità Valbormida, dal candidato Briano due proposte “contro l’immobilismo di questi ultimi anni”

Cairo Montenotte.”Riproporre la legge per il ricoscimento di ospedale di area disagiata per il San Giuseppe di Cairo e un casello di raccordo con il San Paolo a 500 metri dal nosocomio savonese“. Sono le proposte che il candidato sindaco di “Più Cairo” Fulvio Briano, in corsa alle comunali insieme ad altri due sfidanti, ha promesso di realizzare entro i primi 60 giorni di mandato.

Il progetto di legge era stato già proposto nel 2017 “ma poi era stato insabbiato nelle commissioni regionali a favore della privatizzazione poi revocata”, ha ricordato Briano.

L’obiettivo è coinvolgere le altre amministrazioni valbormidesi “per fare fronte comune”. Sempre per quanto riguarda la sanità, Briano proporrà a Regione Liguria un casello di raccordo con l’ospedale San Paolo di Savona: “In questo modo le pubbliche assistenze che arrivano dalla Valle potranno raggiungere l’ospedale più vicino senza dover passare dal centro di Savona“. “Due proposte concrete e due impegni seri nei confronti dei cittadini”, ha commentato il candidato sindaco.

A sostenere Più Cairo, il medico anestesista Stefano Quaini e il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello: “La sanità deve essere necessariamente pubblica“, ribadisce anche in questa occasione il consigliere Dem.

E riferendosi alle dichiarazioni di Regione Liguria in merito agli investimenti sul San Giuseppe aggiunge: “Chi parla di 10,5 milioni di euro per l’ospedale di Cairo dice delle inesattezze. Il Pnrr e le sua finalità sono chiare: implementare la sanità territoriale, non quella ospedaliera. Cairo per il centro destra non deve più avere il proprio ospedale, questo non va bene”.

Un endorsement senza se e senza ma: “Sostengo Fulvio Briano – conclude Arboscello – perchè se sarà eletto sarà al mio fianco nella battaglia per la sanità e per il valbormidesi”.

Per il dottor Stefano Quaini, che ha lavorato nel nosocomio cairese, “bisogna ricordare ciò che rappresentava per i valbormidesi l’ospedale quando non era una “scatola vuota” come ora, ma ricco di servizi e dove quotidianamente si curavano pazienti con professionalità e competenza. Ora il prossimo grido d’allarme è per le cure palliative: quando andrà in pensione il dottor Bonifacino probabilmente la Val Bormida resterà priva anche di questo importante presidio, fondamentale in un territorio come il nostro per le patologie croniche e la distanza dagli altri ospedali. Occorre rimettere il San Giuseppe al centro, e soprattutto riportare al suo interno medici e attrezzature che negli anni sono stati tolti”.