Sanità, Profiti consulente in Calabria ma non lascia la Regione. Pd: “Scelta scandalosa”

Liguria. Giuseppe Profiti non lascerà il suo ruolo di coordinatore della Struttura di missione del sistema sanitario e sociosanitario della Liguria, nonostante il nuovo incarico da consulente del presidente della Regione Calabria. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, rispondendo in Consiglio a un’interrogazione del capogruppo del Pd, Luca Garibaldi.

Secondo quanto riporta l’agenzia Dire, “la struttura di missione del sistema sanitario e sociosanitario della Liguria continua il suo lavoro e il suo coordinatore, Giuseppe Profiti, resta al suo posto – assicura il governatore – l’incarico di consulente e collaboratore con il presidente della Regione Calabria, allo stato attuale, non modifica i rapporti in essere né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista dell’impegno personale. Al momento, la struttura di missione va avanti così com’è e non potrebbe essere diversamente”.

Toti ricorda anche i prossimi obiettivi che la Stem si appresta a raggiungere: “Il progetto bandiera Erzelli legato al Pnrr, l’accordo di sviluppo per quanto riguarda Case di comunità, Ospedali di comunità e Centrali operative territoriali e l’accordo di programma sui cosiddetti articoli 20: scadenze che prima della pausa estiva dovrebbero delineare le novità del servizio sanitario regionale, che verranno recepite in un testo articolato che andrà a modificare il Piano sociosanitario, con opportuno confronto legislativo in aula”.

Dure critiche dal capogruppo Pd Luca Garibaldi: “Oltre ad avere un assessore alla Sanità che fa il presidente della Regione, adesso abbiamo un coordinatore della struttura di missione che fa anche il super-consulente per un’altra Regione. In sanità non si fa nulla se non c’è un doppio incarico: il coordinatore della struttura di missione, pagato come un assessore, lo farà come secondo lavoro perché fa anche il consulente di un’altra Regione”. Il capogruppo dem evidenzia che “in Liguria, oltre a non avere una struttura politica sanitaria a tempo pieno, a meno che il governatore non decida di lasciare la delega, ora non avremo neanche quella tecnica. State costringendo la sanità ligure all’inedia e alla morte, state bollendo la rana”.