Sanità, gruppo consigliare “Varazze domani”: “Sei le case di comunità nel savonese, qui nessuna anche se abbiamo 40mila utenti”

Varazze. “In consiglio comunale, su istanza del nostro gruppo consigliare, si è discusso del punto Asl di Varazze e del depotenziamento sia dei prelievi ematici (tempi biblici) sia della mancanza del punto vaccinazione di legge per neonati e bambini”. A dirlo i consiglieri di “Varazze Domani”.

“Si è poi discusso della realizzazione delle case di comunità hub con fondi Pnrr che nella provincia savonese saranno sei ma nessuna a Varazze che è il punto di riferimento per un territorio di circa 40mila utenti – aggiungono -. Abbiamo dato la disponibilità alla maggioranza per agire congiuntamente con la realizzazione di un ordine del giorno o di una petizione in modo da fare pressione all’Asl e alla Regione come è stato fatto da altre comunità come Albenga e la Val Bormida”.

“Il sindaco non ha accolto, per ora la nostra richiesta. Noi riformuleremo la proposta in modo che possa essere il più possibile condivisibile per ottenere l’obiettivo, cioè un servizio ambulatoriale Asl pienamente ripristinato e funzionante e fare tutto il possibile per ottenere una casa di comunità hub (servizio h24 e 7 giorni su 7) per i cittadini di Varazze e di tutto il distretto da Albisola a Varazze comprensiva delle Stelle, Pontinvrea, Sassello e Urbe” concludono i consiglieri comunali Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti.