Sanità, Borchi (Noi con l’Italia): “Mancano posti letto nelle Rsa liguri, serve prevenzione”

Liguria. “E’ necessario un programma di prevenzione per contrastare la fragilità e la disabilità dell’anziano, che migliori la sua qualità della vita e che impedisca o allontani nel tempo il ricorso alle Rsa che in Liguria già ora non sono in grado di soddisfare tutte le richieste: c’è una carenza di 3.578 posti letto”.

A dirlo Ubaldo Borchi, responsabile sanità per la Liguria di “Noi con l’Italia”, il partito che ha tra i suoi referenti nazionali il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

“Se non rallentiamo questo trend, nel 2027 mancheranno 3.840 posti letto”, ha avvertito Borchi, evidenziando che ad oggi in Liguria l’offerta è di circa “12.600 posti letto con una carenza, rispetto alla richiesta, come detto, di 3.578. Se non si interviene – ha rimarcato – la richiesta sarà nel 2027 di 16.479 posti letto, con un ‘ammanco’ di 3.840”.

Ha continuato: “Con la prevenzione, che migliora la qualità della vita dell’anziano, e questo è fondamentale, si può contenere la richiesta a 15.830 posti letti, con una carenza che si attesterebbe a 3.230 posti letti. E’ chiaro che sarà comunque necessario incrementare l’offerta di posti”.

Il programma di prevenzione per le persone over 75 – evidenziato da Borchi con l’ausilio di diapositive, utilizzate anche per illustrare i “numeri” della carenza – passa essenzialmente da tre punti: “Attenti screening periodici, modifiche all’alimentazione, attraverso una corretta dieta ed una maggiore socialità, elemento assolutamente fondamentale” .

Detto questo, Borchi ha tracciato la fisionomia delle Rsa del futuro: “Devono essere aperte al territorio e sul territorio, devono essere il primo baluardo di medicina territoriale in sinergia con i medici di medicina generale, gli ambulatori territoriali, i distretti Asl e le farmacie. Tutto ciò sarà possibile solamente se sarà implementata all’interno delle rsa la componente sanitaria, non certo a discapito di quella sociale, ma in sinergia e ampliamento della possibilità di prestare cure appropriate che diminuiscano gli accessi, talvolta inappropriati, ai pronto soccorso e tutto ciò potrà avvenire solamente con la realizzazione di una rete territoriale più o meno grande in base alla densità del territorio dove le diverse competenze contribuiscano ad un unico fine che io chiamo prospettiva di prevenzione”.