Sanac, Acciaierie d’Italia si tira fuori dall’acquisizione: nuovo allarme per il sito industriale

Vado Ligure. “Ho richiesto la convocazione della Commissione III in Consiglio regionale, per approfondire la vertenza Sanac e sentire i sindacati, l’amministratore delegato Fazio, i commissari Gnudi, Carubba e Laghi, l’assessore regionale Benveduti e il Ministero dello Sviluppo Economico”.

Così il consigliere Pd, Roberto Arboscello, annuncia l’iniziativa in merito ad una delle vertenze industriali nel savonese, che pare, ad ora, non avere ancora una soluzione definitiva, con il principale e storico partner del sito industriale vadese fuori dalla corsa per l’acquisizione del gruppo.

“Le offerte depositate per rilevare l’azienda specializzata nella produzione di materiali refrattari per l’industria siderurgica sono solo due e tra queste non è presente quella di Acciaierie d’Italia (già ArcelorMittal)” aggiunge l’esponente Dem.

“Il Governo, attraverso il Ministro Giancarlo Giorgetti, aveva annunciato che avrebbe fatto valere la sua posizione in qualità di socio di Acciaierie D’Italia tramite Invitalia, per far pervenire finalmente l’offerta di acquisto e scongiurare un’ingiustificata crisi di Sanac”.

“Invece Acciaierie D’Italia, che non invia più ordini di materiale refrattario da circa un anno, nonostante rappresenti il 60% della produzione di Sanac, si è sottratta al bando”.

“L’esito porta ad una situazione preoccupante, che va chiarita anche nelle sedi istituzionali della Liguria, dove Sanac ha la sede di un’importante unità produttiva, a Vado Ligure”.

“Per l’azienda e i suoi lavoratori servono prospettive solide: il Governo ha il dovere di fare chiarezza e Regione Liguria, attraverso la Giunta, ha il compito di giocare un ruolo attivo e non essere solo un semplice spettatore di una vertenza come questa, che ha importanti risvolti sociali e occupazionali” conclude Arboscello.