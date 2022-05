Loano. In attesa dell’ufficialità del nuovo allenatore, la San Francesco Loano si è mossa anche sul comparto dirigenziale.

L’ex DT di Albenga e Pietra Ligure, Cesare Renzini, entra a far parte della società rossoblù con il medesimo compito da svolgere.

Questa la nota del club:

“L’A.S.D. San Francesco Loano al piacere di comunicare che Cesare Renzini sarà il nuovo Direttore dell’Area Tecnica.

Già allenatore della San Filippo Neri, Pontelungo, Bardineto, Bastia e direttore Tecnico dell’Albenga e Pietra Ligure.

La società gli augura un proficuo lavoro, dandogli il benvenuto”.

L’entusiasmo di Renzini è alle stelle. Il calcio gli era mancato, per questo motivo ci tiene a iniziare la sua nuova avventura nel miglior modo possibile: “Ringrazio la famiglia Burastero per questa opportunità. La stima che ho nei loro confronti è tanta: sono brave persone, uomini che hanno fatto rinascere il calcio a Loano. Io sinceramente sono sempre stato innamorato della struttura del campo. Ho saltato l’ultimo campionato dopo 34 anni di calcio. Le mie motivazioni sono al massimo e sono convinto che Loano sia il posto ideale per ripartire: voglio fare meno errori possibili e divertirmi“.

Gli obiettivi della società sono comunque ponderati su ciò che dirà il mercato, ma come sono alte le sue motivazioni lo sono anche quelle del sodalizio rossoblù: “La società vuole fare un campionato competitivo, consolidando la categoria prima di tutto e facendo il meglio che si può con ciò che ci potremo permettere”.

Pare proprio che sulla panchina della San Francesco sia prossimo a sedersi Ivan Monti. Mancherebbe poco all’ufficialità, come conferma lo stesso Renzini pur rimanendo vago sul suo identikit: “Abbiamo una serie di nominativi, ma siamo vicini a concludere con uno di loro. A breve ci sarà la comunicazione, credo durante la prossima settimana“.