Sampierdarenese, Roberto Pittaluga: “Savona favorito ai play off. Noi con la testa alla Svezia”

La Sampierdarenese ha perso 4 a 0 contro la Carcarese all’esordio nel mini torneo che assegna il titolo di campione regionale di Prima Categoria.

Così l’allenatore dei genovesi Roberto Pittaluga: “Per noi non è stata un’amichevole ma eravamo molto rilassati. Anche perché la Carcarese ha fatto un grandissimo girone ed era tranquilla le ultime giornate. Noi ce la siamo giocata fino all’ultimo e in settimana abbiamo fatto un solo allenamento nel campo a 5. Un bravo alla Carcarese“.

I “lupi” genovesi sono stati avversari del Savona per tutto l’anno. Difficile, però, fare paragoni tra gli striscioni e un’altra big della nostra provincia come la Carcarese visti i diversi contesti: “Non sono partite paragonabili: la preparazione soprattutto mentale era diversa. Oggi noi eravamo in vacanza. Abbiamo in programma una trasferta in Svezia per andare a trovare i ragazzi della Sampierdarenese Stoccolma dal 27 al 29 maggio. Quindi non avremmo saputo come giocare un’eventuale finale. Fare un paragone non avrebbe senso”.

Domani sera, ci sarà la finalissima dei play off del girone “B” di Prima Categoria: “Un pronostico? Il Savona è il favorito dei play off ma secondo me la Campese se la giocherà”.