Salute mentale, Asl2 vince il premio dell’Unione Europea

Savona. Il progetto per la prevenzione e la salvaguardia della salute mentale di donne e bambini durante l’epidemia Covid-19 (2020-2021), intrapreso dalla Struttura Dipartimentale Assistenza Consultoriale di Asl2, già selezionato dalla Commissione Europea tra i finalisti della 2021 EU Health Award on Mental Health, ha vinto il primo premio nella sezione “Mental health: rewarding community-based initiatives alleviating the mental health impact of COVID-19”.

Il premio 2021 EU Health Award nasce dall’esigenza di incoraggiare la resilienza nell’affrontare le conseguenze della pandemia sulla salute mentale e assicurare che la società e i servizi correlati siano pronti a soddisfare le future esigenze di salute mentale.

“Attraverso il lavoro della rete socio-sanitaria che ha sviluppato il progetto sul campo è stato possibile ridurre il rischio di depressione perinatale, garantire assistenza e continuità delle cure alle madri covid positive ed implementare le cure domiciliari delle famiglie in situazione di fragilità, supportando così il benessere delle relazioni familiari che preludono alla salute mentale dei bambini e quindi delle generazioni future”, hanno spiegato da Asl2.

La dottoressa Marina Astengo, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Consultoriale ASL2, e la dottoressa Melacca hanno presenziato alla cerimonia di premiazione tenutasi a Bruxelles mercoledì 4 Maggio 2022.