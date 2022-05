Sabato 14 e domenica 15 il raduno degli alpini a Quiliano

Quiliano. Sabato 14 e domenica 15 maggio si terrà il raduno degli Alpini, sezione di Savona, Gruppo Vado Ligure-Quiliano.

“Tale evento ha ottenuto il patrocinio della Città di Quiliano – spiegano dal Comune di Quiliano -, data l’importanza dell’iniziativa e del ruolo significativo assunto da sempre dal Gruppo, presenza costante nel quadro degli eventi di animazione sociale proposti sul territorio, un esempio fra tutti è il “pedibus”, esempio di mobilità sostenibile e buone pratiche”.

Le bandiere in Città sono già sventolanti e pronte all’arrivo delle penne nere. Il Gruppo Vado Ligure-Quiliano sta preparando un grande raduno con cortei, sfilate, cori e commemorazioni.

Il programma di sabato 14 maggio

Ore 15.00 ritrovo presso la Sala Cconsiliare della Città di Quiliano.

Ore 15.30 alzabandiera in Piazza Costituzione.

Ore 15.40 allocuzione Autorità intervenute.

Ore 16.00 corteo per le vie cittadine e deposizione corona al monumento ai caduti località

Orso.

Ore 16.40 Piazza della Chiesa di Valleggia deposizione corona monumento ai caduti.

Ore 17.00 corteo per le vie del paese.

Ore 17.15 presso il parco di San Pietro in Carpignano “battesimo della sella” a cura del

gruppo “mucchio selvaggio”. Giochi ed animazione per bambini a cura della Cooperativa

Ludobus Progetto Città.

Ore 18.15 Cimitero di Quiliano deposizione, in delegazione, corona al monumento ai

caduti.

Ore 19.30 apericena offerta dal gruppo Alpini Vado Ligure – Quiliano.

Ore 21.00 esibizione dei cori sezionali.

Saranno presenti, tra gli altri, i gruppi alpini di Savona, Val Letimbro, Vado Ligure-

Quiliano, Spotorno e Noli.