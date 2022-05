Rugby, il Savona vince col minimo scarto sul Rho

Cogoleto. Domenica è stata una giornata dal clima estivo ed in certi campi da gioco si sono raggiunti anche i trenta gradi di calore.

L’attività ovviamente è andata avanti comunque, e al Marco Calcagno di Cogoleto nel test di Serie C il Savona è riuscito a superare di misura (21/20) grazie ad un penalty da metà campo di Serra, il club lombardo del Rho. Serra aveva già messo a segno altri due calci piazzati ed una trasformazione, mentre le mete portano la firma di Samuele Trentin e Franceri. Domenica prossima partita di ritorno in casa degli avversari per stabilire chi accederà ai playoff di promozione.

Intanto sono andate avanti le altre partite programmate durante la scorsa settimana, mentre al Walter Beltrametti di Piacenza la rappresentativa Under 17 della Liguria, nel Memorial Dadati-Rossi, ha ottenuto un pareggio (14/14) con la Toscana 2, una vittoria con i padroni di casa dell’Emilia Romagna 2 (14/7) subendo una sola battuta d’arresto (7/0) con il Friuli Venezia Giulia.

SERIE C / FASE FINALE / INTERREGIONALE PROMOZIONE

Gara di andata finale 1/2° POSTO

Savona – Rho 21/20 (punti 4-1)

Gara di andata finale 3°/4° POSTO

CUS Pavia – Cernusco 24/19 (punti 4-1)

SERIE C / GIRONE V POSTO III Giornata

Amatori Genova – Parabiago

CLASSIFICA: Parabiago punti 5, Amatori Genova 4, R.C. Spezia 0.

SERIE C – COPPA MARE E MONTI – FASE SPAREGGI

Finale 9°/10° posto – gara di ritorno

Lions Tortona – CUS PO 26/0 (punti 5-0)

Andata 15/16 (1/4)

SEMIFINALI E FINALI 5° POSTO

Semifinale 1 gara di ritorno

Province dell’Ovest – Collegno 42/14 (punti 5-0)

Andata 37/15 (5/0)

Semifinale 2 gara di ritorno

CUS Genova – Moncalieri 26/14 (punti 5-0)

Andata 23/26 (1/5)

SERIE C – SEMIFINALI E FINALI PER IL 1° POSTO

Semifinale 1 gara di ritorno

Monferrato – CUS Piemonte Orientale

Andata 17/18 (1/4)

Semifinale 2 gara di ritorno

Union Riviera – Volpiano 20/14 (punti 4-1)

Andata 22/16 (4/1)

CAMPIONATO UNDER 19 II FASE INTERREGIONALE

COPPA MARE E MONTI

Semifinale 1

Pro Recco – Moncalieri 20/0 (rinuncia SQ2)

Semifinale 2

FTGI Eridania – Biella 20/5 (PUNTI 4-0)