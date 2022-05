Ripartenza? Angelo Pisella, patron della Suerte: “Ha chiuso il 30% delle discoteche, colpite anche località come Ibiza”

Laigueglia. Angelo Pisella non è solo il patron della Suerte e dei Lunedi d’Italia alle Rocce di Pinamare, parlando ovviamente prima della pandemia, o ancora della splendida avventura del Take Off all’aeroporto di Villanova, ma conduce attività nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento in Piemonte e all’estero. Possiede dunque il polso giusto per dare un giudizio a 360 gradi su questo mondo.

Pisella, c’è stata finalmente la tanta attesa ripresa con la riapertura delle discoteche, senza dubbio il settore più colpito, anche per una certa miopia del ministro Speranza?

“Certamente sì, perché c’erano tante energie da liberare, ma forse non come ci aspettavamo, anche se ovviamente a Pasqua abbiamo lavorato bene”.

I motivi?

“Più di uno, non è facile azzeccare l’analisi. Provo a dire i lavori in autostrada, che hanno dirottato molti altrove anche al di là degli effettivi disagi, una crisi economica accentuata, forse anche la riapertura delle destinazioni estere. E poi ovviamente questa terribile atmosfera provocata dalla guerra, che di certo non aiuta, e porta a pensare a quelle popolazioni che soffrono e che hanno bisogno di aiuto”.

Le discoteche hanno patito la lunga chiusura, come ne sono uscite?

“Il settore ha sofferto moltissimo, non solo in Italia. Molti non hanno retto e hanno chiuso per sempre. Anche in luoghi di culto della movida come Barcellona o addirittura Ibiza. Hanno resistito i giganti, ma volendo provare ad azzeccare una statistica, direi che il 30 per cento dei locali italiani o spagnoli, per fare un esempio, hanno chiuso. Mi hanno fatto pensare i cartelli ‘chiuso per sempre’ che ho visto proprio a Ibiza”.

Ha notato cambiamenti nei gusti, nell’atteggiamento o nei comportamenti dei frequentatori delle discoteche?

“C’era un gran voglia di ritorno alla normalità, direi che i più giovani hanno patito meno. I clienti più adulti, direi sui 35/40 anni, adottavano ancora qualche cautela da pandemia: più distanziamento e ancora mascherina, anche se noi siamo all’aperto. Cautele che magari cessavano con avanzare della notte e il ritmo della musica”.

Veniamo più specificatamente alle sue attività. Ha dovuto modificare le scelte artistiche, il modo di fare musica?

“Quello l’ho sempre fatto, anche prima della pandemia: mantenere la qualità, lo spirito del brand, l’attenzione a tenere un ambiente sano soprattutto per i giovani pur cercando di rinnovarsi”.

Una domanda che il popolo della notte si pone: torneranno i Lunedì d’Italia? E che cosa proporrà la Suerte?

“I Lunedì d’Italia torneranno certamente, con lo spirito di sempre per accoglienza, esclusività, artisti internazionali e, diciamo così, effetti speciali. Cercheremo di capire come, quando e dove farli al momento giusto, ma saranno almeno cinque. Per quanto riguarda la Suerte, a parte spiaggia e ristorazione, andremo a pieno regime dal 28 maggio e cercheremo di puntare ancora di più e meglio sui pomeriggi per i giovani, che ci danno grandi soddisfazioni. Persino molti genitori accompagnano i loro figli sapendo di lasciarli in buone mani”.