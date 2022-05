Rifiuti, Piana (Lega) risponde alle polemiche: “Disinformazione ideologica sul ciclo dei rifiuti”

Liguria. “Anche in Regione Liguria il M5S, per voce del suo capogruppo Fabio Tosi, non perde occasione per fare disinformazione ideologica sul ciclo dei rifiuti. L’esigenza di un termovalorizzatore nella nostra regione non è un ritorno al passato, ma è funzionale al Piano regionale finalizzato a rendere indipendente la Liguria e a far sì che i benefici economici ricadano sulla stessa interrompendo l’attuale fase”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana, in risposta alle polemiche sollevate dopo l’annuncio di Toti e la replica del consigliere pentastellato.

“Oggi, infatti, anziché una risorsa, i rifiuti rappresentano un costo per i cittadini liguri”.

“Il Piano avviato prevede, a monte del termovalorizzatore, impianti di separazione e di biodigestione. In tutta Europa e nel mondo il residuo secco non compostabile viene utilizzato per la produzione di energia”.

“Ricordo, peraltro, che a Roma anche il Pd ha scelto questa strada dopo i disastri del sindaco Virginia Raggi. Ciò non significa bruciare indiscriminatamente tutti i rifiuti prodotti come sostengono i rappresentanti del M5S, che fanno sterili polemiche e sono in grado di perseguire soltanto la politica dei No” conclude Piana.