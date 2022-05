Rifiuti, arrestato Giovanni Battista Pizzimbone: le accuse bancarotta e insider trading

Milano. Giovanni Battista Pizzimbone, ex presidente ligure del gruppo Biancamano, è stato arrestato su ordine del giudice per le indagini preliminari di Milano Raffaella Mascarino con l’accusa di bancarotta fraudolenta e insider trading.

Nell’ambito dell’inchiesta, le fiamme gialle hanno eseguito tre arresti. Uno in carcere per Pizzimbone e due ai domiciliari. Tra quest’ultimi vi è anche l’ex amministratore delegato di Aimeri Ambiente S.r.l., l’albenganese Alessandra De Andreis, ex direttore finanziario e amministrativo del gruppo Biancamano.

Bancarotta e “market abuse”: questi i reati ipotizzati. Secondo quanto appreso, le indagini della Guardia di Finanza avrebbero consentito di ricostruire un complesso e capillare sistema distrattivo, che avrebbe portato al crack finanziario del gruppo, ora in amministrazione straordinaria.

Tra le accuse a vario titolo anche quella di autoriciclaggio.

L’azienda oggetto dell’inchiesta era quotata in borsa ed opera nel settore della raccolta e della gestione dei rifiuti in diversi comuni italiani. Oltre a varia documentazione contabile al vaglio degli inquirenti, i finanzieri hanno sequestrato anche 4 milioni di euro.

L’imprenditore era residente in Svizzera.