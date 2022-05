Rifiuti a Savona, Orsi: “Aggiudicazione non solo atto dovuto, ma anche coraggioso”

Savona. “L’aggiudicazione a questo punto credo che sia atto non solo dovuto ma anche piuttosto coraggioso“. E’ il commento del consigliere comunale Fabio Orsi in seguito alla determina dirigenziale del Comune di Savona con cui viene affidata all’Ati composta da Egea Ambiente, Ideal Service e Docks Lanterna il 49% delle quote della newco Sea-s Srl per la gestione della raccolta rifiuti nel capoluogo di provincia.

“La prima questione – prosegue Orsi – è che dobbiamo quindi presupporre che, se si procede in questi termini, ci sia una certa fiducia da parte della Giunta e dei suoi consulenti circa l’infondatezza dei motivi di ricorso che, ricordo, riguardano sia la composizione della commissione quanto elementi valutativi delle offerte e di correttezza dei verbali”.

E il consigliere conclude con una richiesta sul servizio attuale in attesa del passaggio definitivo: “Non entro nel merito del giudizio, anche perché non conosco tutte le carte, tuttavia penso che se da un lato l’aggiudicazione si porterà dietro uno strascico giudiziale ulteriore, dall’altro non si può procedere stando alla finestra. La città ha estremamente bisogno che parta il nuovo sistema di raccolta, il prima possibile, e ha altrettanto bisogno che, nelle more della definizione della vertenza, siano tre mesi o siano sei, il Comune ponga in essere tutte le attività di vigilanza e di controllo con l’attuale gestore affinché il servizio, oggi deficitario, sia migliorato perché l’estate è alle porte e il rischio è concreto”.