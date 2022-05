“Regione riattivi il PPI h24 a partire dal 10 giugno”: la minoranza ingauna chiede un nuovo consiglio straordinario

Albenga. “Riattivare il PPI h24 presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga”. Quando? “Entro il 10 giugno, data che sancirà il termine delle scuole”.

È questa la nuova proposta avanzata dai consiglieri di minoranza di Albenga, Cristina Porro e Gero Calleri (Lega), Eraldo Ciangherotti (Forza Italia) e Diego Distilo (Aria Nuova per Albenga), che hanno richiesto contestualmente, entro 20 giorni, la convocazione di un nuovo consiglio comunale straordinario in tema di sanità.

La minoranza propone un atto di indirizzo rivolto alla Regione Liguria, nella persona del presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti chiedendo “di riattivare, nell’ospedale di Albenga, il PPI h24 a partire dalla data del termine delle scuole (10 giugno)”.

“Il nostro territorio, – la posizione dei consiglieri di minoranza, – ha bisogno di un sistema sanitario efficace e di un PPI h24. Considerata una media di circa 20mila accessi l’anno (anno 2019) alimentati in prevalenza nel periodo estivo, il PPI ad Albenga rappresenta un presidio assolutamente indispensabile per l’assistenza sanitaria territoriale in questa parte di Provincia, anche per alleggerire i carichi di lavoro al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona”.