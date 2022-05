Referendum, a Savona due gazebo della Lega: ecco quando

Provincia. Saranno due i gazebo organizzati dalla sezione savonese della Lega in programma dalla prossima settimana, lunedì 30 maggio dalle 10 alle 16 in piazza del Popolo in occasione del mercato settimanale e sabato 4 giugno dalle 10 alle 18 in corso Italia.

“Tutti i cittadini hanno l’occasione per dire la loro con questo referendum , indipendentemente dalle colorazioni politiche. E’ un’opportunità di avvio del processo di riforma libera da condizionamenti dell Europa . Chi finge di voler cambiare ha capito e ha già provveduto a far calare il silenzio, chi vuole cambiare deve adoperarsi per infrangere questo muro. Ai nostri gazebo troverete tutte le informazioni che vi possono chiarire ogni dubbio”-afferma il commissario cittadino Dario Ghezzi.

“Proprio per questo motivo saremo presenti e a disposizione dei cittadini nei due giorni di gazebo indicati, – sottolinea anche l’intera sezione – si invitano quindi tutti i cittadini che necessitano di spiegazioni o delucidazioni relative al referendum giustizia a recarsi presso i nostri gazebo” conclude la Lega.