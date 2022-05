Reddito di cittadinanza, Roberto Tomatis (FdI): “Per il Comune di Albenga sufficienti solo 7 percettori su centinaia aventi diritto”

“Ad Albenga va in scena la farsa dei percettori del reddito di cittadinanza. Per il Comune sono sufficienti solo 7 persone delle centinaia aventi diritto”. Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, a sottolinea il “problema” dopo aver controllato i dati del Puc, progetti utili alla collettività, tanto decantati dal sindaco Riccardo Tomatis.

“Un passo indietro. La legislazione sul reddito di cittadinanza ha previsto l’obbligo, per i percettori, di partecipare alla realizzazione di progetti utili alla collettività. In sostanza il beneficiario di tale provvidenza – spiega il consigliere Roberto Tomatis – è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti del Comune, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni mettendo a disposizione un numero di ore compatibili con le altre attività dell’interessato. La mancata partecipazione a questi progetti da parte di uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio. Ma ecco che, da una nostra verifica, salta fuori un dato che non ti aspetti”.

“Nel corso del 2022 delle svariate centinaia aventi diritto oggi solo 7 prestano qualche servizio per il Comune di Albenga. Gli altri che fanno? E’ bene ricordare che il Reddito di cittadinanza è una misura sociale e inclusiva importante per i cittadini che si trovano in una condizione di difficoltà o perché hanno perso il lavoro o perché devono fare i conti con le pesanti conseguenze economiche scaturite dall’emergenza sanitaria. Di chi sono allora le responsabilità?”.

Roberto Tomatis sottolinea: “Il Comune dovrebbe fare in modo di includere quelle persone che godono di quella speciale misura nei progetti utili alla collettività. Una situazione – conclude Tomatis – che stona con la decisione dell’Amministrazione di varare 2021 un avanzo di 400 mila euro per servizi sociali e turismo però si aumenta lo stipendio del sindaco di 302 euro mensili e di 181 euro per gli assessori. Pure quella la consideriamo una anomalia. Gli albenganesi devono conoscere la verità e poter riflettere sull’operato di quella che il sindaco definisce un’amministrazione ‘prudente’ ma di prudente ci sono solo le frottole che racconta”.