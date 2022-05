Savona. Chiusura in bellezza per la Rari Nantes Savona. I biancorossi si sono congedati dal proprio pubblico con un successo, 12 a 8 sulla Pallanuoto Trieste. Una vittoria che vale il 2 a 0 nella serie di finale. La squadra allenata da Angelini, pertanto, si classifica terza e disputerà, nella prossima stagione, la Champions League. I giuliani, quarti, giocheranno la Len Euro Cup.

Alla Zanelli, davanti a circa quattrocento spettatori, la squadra savonese ha giocato con tranquillità e concretezza, forte del successo ottenuto sabato a Trieste.

Primo tempo equilibrato. I padroni di casa si portano sul 2 a 0 con un gol di Iocchi Gratta e un rigore trasformato da Fondelli. Bini accorcia le distanza, Iocchi Gratta va ancora a segno e Buljubasic, ad un secondo dal termine, sigla il meno 1.

Il secondo tempo vede il Savona premere sull’acceleratore. Prima un rigore siglato da Rizzo e poi un gol con l’uomo in più di Campopiano portano il punteggio sul 5-2. La rete di Bego tiene in scia Trieste, ma nella seconda parte della frazione di gioco i liguri colpiscono con Molina, Iocchi Gratta e Caldieri, ipotecando il successo: 8-3.

La Rari rifiata e nel terzo tempo gli ospiti vanno a bersaglio con Bego e Mladossich, entrambi con l’uomo in più. Ci pensa Campopiano, a uomini pari, a realizzare il nuovo più 4. Ad un secondo dalla fine c’è un cinque metri per i giuliani che Inaba trasforma: 9-6.

guarda tutte le foto 27



Rari Nantes Savona vs Pallanuoto Trieste: la finale per il terzo posto

Nei primi 100 secondi del quarto tempo i biancorossi si mettono al sicuro da brutte sorprese con le reti di Rocchi in superiorità e Vuskovic. Tocca poi a Campopiano realizzare la tripletta personale per il 12 a 6, quindi Bini va a segno per il meno 5. Infine, chiude i conti Podgornik, fissando il risultato sul 12-8.

Finisce con gli applausi del pubblico savonese per una squadra che, ancora una volta, ha saputo lottare nelle posizioni di vertice del campionato, arrivando a confermare il terzo posto dello scorso anno in una stagione nella quale la concorrenza per raggiungerlo era decisamente forte. A settembre la Rari Nantes Savona potrà vivere un’altra avventura in Champions League, la massima competizione continentale.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Pallanuoto Trieste 12-8

(Parziali: 3-2, 5-1, 1-3, 3-2)

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev, Vuskovic 1, Molina Rios 1, Rizzo 1, Caldieri 1, Bruni, Campopiano 3, Fondelli 1, Iocchi Gratta 3, Maricone, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik 1, Petronio, Buljubasic 1, Vrlic, Jankovic, Bego 2, Mezzarobba, Razzi, Inaba 1, Bini 2, Mladossich 1, Seppi. All. Daniele Bettini.

Arbitri: Riccardo Carmignani (Messina) e Arnaldo Petronilli (Roma). Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Usciti per limite di falli: Maricone nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 5 su 9 più 2 rigori realizzati, Trieste 6 su 13 più 1 rigore realizzato.