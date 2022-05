Savona. Terzo posto e qualificazione alla prossima Champions League: la Rari Nantes ce l’ha fatta, Trieste battuta 12-8.

Tra le marcatura è arrivata quella del giocatore più rappresentativo, ovvero di Valerio Rizzo. Savonese doc, cresciuto nelle giovanili della Rari Nantes Savona per poi giocarci per circa quindici lunghi anni.

Quindi, in pochi conoscono come lui la Savona sportiva: “Ci siamo riconfermati ancora una volta ad altissimo livello, così da poter portare in alto il nome della nostra città in giro per l’Europa, che merita una visibilità di questo tipo”.

Una stagione assolutamente positiva secondo il capitano biancorosso: “Il gruppo squadra è stato un mix tra giocatori di esperienza e qualche giovane, che non solo hanno dimostrato di saper stare in questa, ma anche di fare la differenza. Ora però non bisogna fermarci, c’è da andare avanti su questa strada“.

E continuerà anche la sua lunga storia con la Rari Nantes: “Io sono il capitano e la bandiera di questa società, non ho assolutamente intenzione di abbandonare la nave“.