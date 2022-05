Rari Nantes Savona contro Pro Recco, semifinale scudetto: la diretta testuale di gara 2

Savona. L’AN Brescia, soffrendo, si è imposta per 14 a 13 ai rigori in casa della Pallanuoto Trieste, portando la semifinale alla bella, che si giocherà mercoledì 18 maggio.

L’altra sfida, tra Savona e Pro Recco, vede gara 2 andare in scena questa sera alla Zanelli. La squadra allenata da Sukno, vittoriosa 14-6 all’andata, cercherà di chiudere i conti per poi concentrarsi sulla finale che scatterà sabato 21; i biancorossi cercheranno l’impresa di aggiudicarsi almeno un capitolo del derby.

La cronaca. L’inizio della partita viene posticipato alle 20,55 per ragioni televisive.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Pro Recco 0-0

(Parziali: 0-0

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi, An. Patchaliev, Vuskovic, Molina, Rizzo, Caldieri, Bruni, Campopiano, Fondelli, Iocchi Gratta, Giovanetti, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Pro Recco: Del Lungo, F. Di Fulvio, Zalanki, Figlioli, Younger, Bertoli, Cannella, Echenique, A. Ivovic, Velotto, Aicardi, Hallock, Negri. All. Sandro Sukno.

Arbitri: Alessia Ferrari (Genova) e Alessandro Severo (Roma). Delegato Fin: Gianluca Fassino (Torino).

Note. Usciti per tre falli: nessuno. Superiorità numeriche: Savona, Pro Recco.