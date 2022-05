Savona. Una settimana fa i biancorossi hanno battuto Trieste in Gara 2, guadagnandosi terzo posto e conseguente qualificazione in Champions League.

Tra i protagonisti della gara, nonché dell’intera stagione, c’è stato Andrea Fondelli. Il genovese ex Pro Recco, avendo vinto praticamente tutto ciò che si poteva vincere, sta contribuendo ad innalzare il livello della qualità della rosa savonese.

Dal 2020 alla Rari Nantes, per lui è un altro anno soddisfacente: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto la posizione che ci competeva. Abbiamo dimostrato tutto l’anno di essere la terza squadra d’Italia, disputando grandi partite in tutte le competizioni”.

Soddisfazione ancora più grande specialmente se è stata giocata a Savona la partita decisiva: “L’anno scorso il terzo posto lo abbiamo ottenuto a Palermo, quest’anno siamo arrivati terzi in Coppa Italia a Genova, quindi volevo arrivare ad un obiettivo qui in casa: c’era tanta gente a spingerci e mi fa molto piacere”.

Ora per il difensore classe 1994 è tempo di pensare alla causa azzurra: “Con i mondiali in Ungheria e gli europei in Croazia alle porte avrò una stagione estiva molto impegnativa. Vestire l’azzurro è il sogno di tutti, spero di poter continuare così per raggiungere qualche obiettivo importante”.