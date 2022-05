Ragazza rapinata da uomo armato di pistola a bordo di un Intercity, Orsa: “Serve tavolo permanente sulla sicurezza”

Liguria. Un tavolo permanente sulla sicurezza del trasporto ferroviario presso il quale “pianificare in concerto con le aziende di trasporto, le forze dell’ordine e le istituzioni azioni concrete a tutela dei i lavoratori e della cittadinanza”. E’ quello che chiede Orsa Ferrovia Liguria a seguito della rapina avvenuta ieri sera a Sarzana su un Intercity.

“Ieri sera a bordo del treno intercity 685 si è consumata una rapina a mano armata – riporta il sindacato – Un uomo salito a Sarzana, ha puntato una pistola al petto di una ragazza di 23 anni, le ha rubato il telefono e si è dileguato. La ragazza sotto choc, ha chiesto aiuto al capotreno e nella stazione di Carrara sono intervenuti i carabinieri che hanno aperto le indagini”.

Orsa esprime “massima solidarietà alla ragazza derubata” e condanna “la mancanza di provvedimenti utili a contrastare realmente lo stato di abbandono in cui si trova ad operare il personale di bordo, in balia di delinquenti e vittima di continue aggressioni da parte dei viaggiatori, come abbiamo più volte denunciato”.

“Questi fatti non fanno altro che sottolineare l’urgenza di interventi mitigativi, il personale di bordo ed i viaggiatori devono sentirsi al sicuro, gli interventi non si possono più rimandare, soprattutto in questa delicata fase post-pandemica”, conclude Orsa.